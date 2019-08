Mede-eigenaar Joyce Heuitink’s Gaudi Vita Hans Olthof overleden

Joyce Heutink maakt zojuist op haar Facebookpagina bekend dat Hans Olthof is overleden. Olthof is mede-eigenaar van haar toppaard Gaudi Vita en oud-eigenaar van Wup. Hans Olthof overleed vannacht onverwachts in zijn slaap. Gisteren was Olthof nog aanwezig op de veulenveiling in Borculo.

“Woorden kunnen niet beschrijven hoe gebroken ik me voel. Hans Olthof, mijn grootste maatje, de geweldige mede-eigenaar van Gaudi Vita, oud-eigenaar van Wup, is vannacht in zijn slaap overleden….

15 opeenvolgende jaren heb ik paarden voor hem gereden, de beste paarden die ik ooit heb gehad. Hij was altijd mijn carrière aan het steunen, verkocht niet, en hield ze omdat we een grote familie waren. En dat is hoe het voelt. Het voelt alsof ik een deel van mijn familie heb verloren, een deel van mijn ziel.”

“Hans, we hebben altijd al groot gedroomd, en ik zal die dromen en doelen die we samen hadden niet opgeven. Ik weet dat je er altijd zal zijn om ons van boven te bekijken ❤️

Mijn gedachten zijn bij zijn zonen Mark en Pieter, en zijn partner Gerdie, en de rest van zijn familie en goede vrienden.”

Bron: Horses.nl/Facebook