Medewerker Stal Groenendaal overleden na ongeval met paard

Op zaterdag 22 februari is een medewerker van Stal Groenendaal in Bunschoten door een paard omver gelopen en kwam daarbij ernstig ten val. Jan de Ridder werd met spoed per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Stal Groenendaal is in diepe rouw. "Jan was een markante persoonlijkheid die altijd voor ons klaarstond en waar we jarenlang veel steun aan hebben gehad. Jan, veel dank voor wat je voor ons hebt gedaan. We gaan je vreselijk missen."