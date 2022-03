Meesterkoetsier Jan Kuipers overleden

De Groninger stalhouder Jan Kuipers is overleden. De bekende en oudste koetsier van Nederland vervoerde in zijn rijtuigen heel wat gezelschappen. Daaronder leden van het leden van het koninklijk huis. Op de koets voelde Kuipers zich veertig en hij had nog volop plannen, hij overleed vorige week op 95-jarige leeftijd.

“Ik blijf het doen zolang als ik het kan. Als ik op mijn koets zit, voel ik me weer veertig. Maar zodra ik mezelf niet meer vertrouw op de weg, of dat ik denk dat de paarden me de baas worden, dan schei ik ermee uit. Tot die tijd ga ik door. Het is mijn lust en mijn leven”, vertelde Jan Kuipers in een eerder interview.

Begrip

Jan Kuipers, eigenaar van Stalhouderij Kuipers in Groningen, zat zijn hele leven trots en met zorg en toewijding op de bok om zijn passagiers rond te rijden. Van de gewone man en Sinterklaas tot leden van het koninklijk huis. Van carnaval tot begrafenissen, in Noord-Nederland was Kuipers een begrip op het gebied van tuigpaarden, rijtuigen en koetsen.

Juliana, Beatrix, Willem-Alexander en Maxima

Ruim 45 jaar geleden reed Jan Kuipers voor het eerst met (de toenmalige) koningin Juliana rond. Koningin Beatrix volgde na haar inhuldiging als koningin en 30 jaar later herhaalde de geschiedenis zich toen Kuipers Willem-Alexander en Máxima na hun huwelijksvoltrekking mocht rondrijden.

Wereldrecord en voorpagina’s

In 1992 zette Kuipers het wereldrecord mennen op zijn naam door met maar liefst 24 paarden voor de postkoets te rijden op de drafbaan in Groningen. Het leverde hem voorpagina’s op in binnen- en buitenland.

IJsbrand Chardon

In 1993 werkte Kuipers samen met IJsbrand Chardon aan een 30-span voor de postkoets in Groningen.

Plannen en afscheid

Tot kort voor zijn overlijden was Kuipers nog plannen aan het maken. Hij hoopte, met de coronapandemie op zijn retour, dat de vraag naar koetsritten weer aan zou trekken. Afgelopen vrijdag is Jan Kuipers met een rouwkoets, getrokken door drie schimmels en zijn geliefde vos naar de begraafplaats in Niezijl gebracht. Daar werd hij in besloten kring begraven naast zijn zoon.

Bron: DVHN/RTV Noord