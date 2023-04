‘Mensport duizendpoot’ Hans Zumbrink (69) overleden

De KNHS meldt dat Hans Zumbrink op 69-jarige leeftijd is overleden. "Zumbrink was een echte duizendpoot en een bekend gezicht binnen de men- en paardenwereld. Hij heeft in zijn leven ook veel voor de KNHS betekend", schrijft de bond.

“De mensport stond centraal in het leven van Zumbrink. Hij was zelf jarenlang fanatiek als menner in de wedstrijdsport. Hans heeft negen jaar lang in de KNHS-disciplinecommissie Mennen gezeten en was daarnaast actief in verschillende KNHS-officialfuncties.”

Allerlei functies

“Zo heeft Hans zich jarenlang ingezet als I&R controleur, zorgde hij er als federatievertegenwoordiger tijdens verschillende wedstrijden voor dat de competitie eerlijk verliep, en was hij als Technisch Afgevaardigde (TA) actief in de wedstrijdsport door de voorfase van de parcoursbouw te begeleiden en tijdens de wedstrijd de wedstrijdleiding bij te staan in technische zaken. Daarnaast is Hans lang actief geweest als jurylid binnen de mensport, vooral na zijn actieve sportcarrière kreeg het jureren een grotere rol in zijn leven. Hij bouwde veel parcoursen en was vaak als jurylid in de ring te vinden. De laatste jaren nam hij nog een rol op zich; Hans ging aan de slag als FEI-Steward.”

Bestuurder en chef d’equipe

“Naast al deze werkzaamheden was Hans ook voor langere tijd actief als bestuurder. Hij was voorzitter van het KNHS-mendistrict West. Daar zette hij zich in voor het op de kaart zetten van het jeugdmennen. Hij werkte mee aan trainingen en was tijdens de Europese Kampioenschappen ‘chef d’equipe’ van het Nederlandse team.”

Gouden speld

“Voor zijn verdienste in de sport heeft Zumbrink in 2014 de Gouden KNHS-speld ontvangen. Hans was iemand met een enorme passie voor de mensport en wilde zich altijd volledig inzetten voor deze sport.”

Bron: KNHS