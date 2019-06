Moeder Enzo Ferrari Texel overleden

Dinsdagavond maakte Stoeterij van der Linden bekend dat een bijzonder veulen was geboren, namelijk de volle zus van de goedgekeurde hengst Enzo Ferrari Texel. Onverwacht sloeg het noodlot toe. "Wat zitten nieuw leven en overlijden toch dicht bij elkaar', schrijft de Stoeterij op haar Facebookpagina naar aanleiding van het overlijden van de moeder van het merrieveulen.

De Krack C-dochter Veniz Texel schonk op vier juni het leven aan een dochter van Painted Black. Een interne bloeding werd de fokmerrie fataal. De op Texel gevestigde Stoeterij kon haar veulen op tijd naar de wal vervoeren en onderbrengen bij een pleegmerrie.

Nakomelingen

Veniz haar eerste nakomeling was de Voice-dochter Dolce Corieta Texel. Deze merrie schonk op twee mei zelf het leven aan dochter van Glock’s Toto Jr. Het veulentje werd drie weken te vroeg geboren. Via deze Dolce Corieta Texel is Veniz de oma van de veilingtopper Mackenzie Texel, die voor 51.00 euro werd verkocht.

Een jaar later tekende Veniz voor het moederschap van de goedgekeurde hengst Enzo Ferrari Texel (v. Painted Black).

Daarna koos Wim van der Linde ervoor om de Veniz viermaal aan te paren met Negro. Het eerste veulen werd geboren in 2010. Deze Feniz Texel is nog in het bezit van Van der Linde. De Negro-dochter leverde in 2018 de veilingtopper op de Prinsjesdagveiling met de Glock’s Toto jr.-nazaat Nouvelle Feniz Texel. Deze merrie werd afgeslagen voor 85.000 euro.

In 2013 werd Iveniz Texel geboren. Deze merrie was het duurste merrieveulen van Prinsjesdagveiling en verwisselde voor 20.000 euro van eigenaar. Drie jaar later werd deze merrie de kampioene op de Nationale Merriekeuring. Haar één jaar jongere volle zus Jeaniz Texel werd een jaar later op dezelfde veiling voor 17.000 euro verkocht. In 2015 volgde de laatste van het Negro-viertal, Keyveniz Texel.

Voor de zoon van Glock’s Toto Jr. en Veniz Texel Monte Carlo Texel, dat in 2017 werd geboren werd 27.000 euro geboden en was hiermee de veilingtopper van de Sell veulenveiling Brabant. Echter bleek achteraf dat dit bod was uitgebracht door de malafide Robert Lindholm.

Vorig jaar beviel Veniz van een Totilas-zoon No Nonsence Texel, die net als een grotendeel van zijn familie werd verkocht op de Prinsjesdagveulenveiling. Samen met de Painted Black-dochter, die op 4 juni werd geboren, bracht Veniz negen nakomelingen.

Bron: Horses.nl/Facebook