Moeder van de Springbanks overleden

De moeder van de hengsten Springbank VH (v. Skovens Rafael), Springbank II VH (v. Skovens Rafael) en Winters Gold VH (v. Grey Flanell) is overleden. De merrie De La Reinne VH (De Niro x Rohdiamant) van de Zweedse Vastra Hoby Stuteri werd 17 jaar.

De merrie stierf bij de geboorte van haar veertiende veulen, een Jovian-veulen. Het veulen redde het ook niet.

De jongste Springbank werd vorig jaar vijfde op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo, onder Severo Jurado Lopéz. Het paard wordt inmiddels getraind door Betina Jæger Jensen. Ook zijn oudere broer behaalde als vijfjarige en als zevenjarige goede resultaten op het WK. Na het WK in 2017 verdween Springbank VH een tijdje uit de schijnwerpers totdat Carina Neverman Torup hem in augustus 2018 op een nationale wedstrijd Prix St. Georges en Intermédiaire I en kür met hem reed. Inmiddels is het paard aan een amateurruiter uit de Verenigde Staten verkocht, die getraind wordt door Steffen Peters.

Bron: Facebook