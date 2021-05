Moeder van Governor overleden

Op 25-jarige leeftijd is vanochtend de topmerrie Orleans (Jazz x Ulft) van Jan Streppel en Stephan en Evelien Haarman overleden. Deze volle zus van het Olympiade paard Parzival werd als veulen aangekocht door Jan Streppel bij de familie Beijer. Samen met haar eerder overleden volle zus Toulouse vormde ze de basis van een succesvolle fokkerij die leidde tot de titel KWPN fokker van het Jaar 2020.

Orleans die de predicaten elite, preferent en prestatie droeg, kreeg maar liefst 18 veulens en heeft de fokkerij veel goeds nagelaten. Haar bekendste nakomelingen zijn wel de Grand Prix-hengst Governor (v. Totilas) die momenteel schittert op het hoogste niveau in de dressuur onder Adelinde Cornelissen en het Grand Prix paard TC Athene (v. United), het succespaard waarmee Jeanine Nieuwenhuis menig medaille op nationaal en Europees niveau wist te winnen.

Mascotte en Novalaise

Via embryotransplantatie heeft Orleans de afgelopen vier jaar nog voor nakomelingen kunnen zorgen waaronder de tweede bezichtigingshengst Mascotte-STRH (v. Glock’s Toto Jr) die ter dekking staat bij Studutch van Sjaak van der Lei. Haarman en Streppel hebben van Orleans voor de fokkerij nog een kleindochter: Novalaise-STRH (v. Dream Boy) die uit Edelweis-STRH (v. Zhivago) komt. Novalaise is net drachtig van Fontaine TN.

Flinke stempel

“We zijn en blijven Orleans dankbaar voor al het moois dat ze ons heeft gegeven. Ze heeft vooral via haar zoon Governor een flinke stempel mogen drukken op de huidige dressuurpaarden fokkerij. Voor Jan was ze samen met Toulouse zijn oogappel en hij heeft ze beide tot het laatst toe top verzorgd. Ze was tot vandaag nog heel fit en liep in de wei samen met twee jonge paarden van haar oude dag te genieten. Deze morgen zag Jan haar in elkaar zakken. We zullen haar nooit vergeten”, laat Evelien Haarman weten.

Bron: Horses.nl