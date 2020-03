Moeder van Thunder van de Zuuthoeve overleden

De Zuuthoeve heeft vandaag afscheid genomen van Jura van Sint Maarten (v. Nimmerdor). De merrie is op 27-jarige leeftijd overleden. De SBS'er is de moeder van de bekende hengsten Thunder van de Zuuthoeve (v. Argentinus) en Wunder Boy van de Zuuthoeve (v. Argentinus).

Conny Vets, eigenaar van de Zuuthoeve, schrijft op Facebook: ”Mijn lieve Jura van St.Maarten, op 27 jarige leeftijd hebben we je moeten laten gaan. Je was mama, oma en over over over grootmoeder van enorme vele veulens. Je was de grondlegger van de Zuuthoeve. Daarom lieve Jura verdien je nu alle rust samen met je zoon Thunder. Een sterretje zal je zijn voor mij.”

