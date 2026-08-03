Monty Roberts overleden

Monty Roberts is op 31 juli 2026 overleden. Dat maakte zijn dochter bekend in een persoonlijke verklaring. Roberts, die wereldwijd bekendheid vergaarde als ‘The Horse Whisperer’ werd 91 jaar.
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Frank Roberts / Monty Sorge www.arnd.nl. Foto:
Horses.nl Bron:
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