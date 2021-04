Nachtmerrie voor Doornspijkse fokker: vier merries dood door vingerhoedskruid

Voor de Doornspijkse paardenfokker Cornelis Mooiweer is het een enorme klap: door het eten van vingerhoedskruid kregen vier fokmerries die bij hem op stal staan dusdanige klachten dat ze overleden, vier veulens achterlatend. "Het is echt een ramp, dit gun je niemand.”

Dinsdagavond kregen de paarden een pak nieuw voer. Toen Mooiweer de volgende dag in de stal kwam, zag hij dat de merries zich niet lekker voelden. “Als ik ze iets royaler had gevoerd de avond ervoor had ik niks gemerkt, maar nu wilden ze bijna niets eten. Ze lieten hun biks staan en dan weet je dat er iets loos is.”

Geen gaskoliek maar vingerhoedskruid

De veearts dacht aan gaskoliek, maar al snel bleek de oorzaak het giftige vingerhoedskruid te zijn. “Dit gif wordt door de medische wereld verwerkt in medicijnen om een hart sneller te laten kloppen. Dat is bij mijn merries ook gebeurd en dat is hun dood geworden. Hun darmen zijn stil komen te liggen en dan eten en drinken ze niet meer.”

Te jong om te spenen

Gisteren, in de middag, ging de eerste merrie dood, waarna twee van haar stalgenoten volgden. Om half elf ‘s avonds deed Mooiweer nog een verwoede poging om zijn vierde merrie te laten redden in de paardenkliniek in Utrecht. “Ze bleef vechten, maar helaas overleed ook de laatste merrie.” Zijn veulens waren op dat moment tussen de zeven dagen en tien dagen oud, te jong om gespeend te worden.

Noodkreet op social media

Na een noodkreet op social media kwam hulp in zicht. “We zijn overweldigd door alle reacties die we via social media kregen. Er waren zoveel mensen die wilden helpen. Een dame uit Roden die gespecialiseerd is in het samenbrengen van veulentjes en oudere merries heeft ons enorm geholpen. Hopelijk is er een match tussen merries die eerder een veulen hebben gehad en onze veulens. Een pleegmoeder krijgt een spuit waarna ze weer melk gaat geven. Hopelijk accepteert de nieuwe moeder het veulen en dan kan ze het veulen opvoeden.”

Alle fokmerries kwijt

Mooiweer weet niet waar het giftige plantje vandaan komt, maar vermoedt dat het in een pak voer heeft gezeten. Door het overlijden van zijn merries is Mooiweer meteen al zijn fokmerries kwijt. “Vanavond worden de dode merries uit de stal gehaald en dan gaat het leven weer door, ook al is het heel vervelend. Ik heb goede hoop dat de veulentjes het overleven, al hebben ze het gif waarschijnlijk wel meegekregen via hun moeder. Nu hebben we alleen nog zorgen over een van onze hengsten die duidelijk minder eet, maar gelukkig nog wel goed drinkt.”

Bron: De Stentor/FB