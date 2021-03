Niels Bruynseels’ voormalig GP-paard Pommeau du Heup overleden

Pommeau du Heup (Helias de la Cour II x Thurin) is op achttienjarige leeftijd overleden. Jana Bannister, de voormalig groom van Niels Bruynseels, maakte dat bekend. Met Pommeau du Heup behaalde de Belgische ruiter zijn eerste grote internationale successen.

De in Normandië geboren Pommeau du Heup won op driejarige leeftijd het Frans kampioenschap en zette zijn eerste schreden in de internationale springsport met Yves Vanderhasselt en Marc van Dijck. In 2013 nam Bruynseels de teugels over.

EK Aken

De combinatie sprong dubbel nul op de Nations Cup-wedstrijden in Rome en Lummen en vertegenwoordigde België op de Europese kampioenschappen in Aken in 2015. Daarna vervolgde de hengst zijn carrière met Daniel Zhao, met wie hij in 2016 deelnam aan de Wereldbekerfinale in Gothenburg.

Pensioen

Na enige ruiterwissels sprong Pommeau du Heup in 2019 zijn laatste wedstrijden met Kenneth Cheng. Met de Chinese ruiter won hij in november 2018 CSI3*-W Bejing en in januari 2019 een 1,40m-rubriek op CSI3* Guangzhou. Daarna ging de hengst met sportief pensioen.

Bron: Stud for Life/Horses.nl