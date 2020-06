No Mercy overleden

Christina Liebherrs voormalig internationaal springpaard No Mercy (Libero H x Dilenburg) is overleden. De door J.W. Haikens gefokte KWPN'er kende een relatief korte, maar uiterst succesvolle carrière. Zo won hij dubbel zilver op de Europese kampioenschappen in San Patrignano (2005) en eindigde vierde in de Wereldbekerfinale in Las Vegas (2009). Datzelfde jaar maakte een gescheurde pees een einde aan zijn carrière.

“Mini, mijn vriend, mijn partner en mijn trouwe metgezel, ik ben diep bedroefd om je nieuwsgierige neus niet langer elke dag in de stal te zien. Je hebt 25 geworden en ik ben heel dankbaar dat 18 jaar geleden onze paden kruisten. Je hebt me zoveel over het leve geleerd. Je hebt ons zoveel prachtige momenten gegeven, zoveel ervaringen, zoveel herinneringen. Bon voyage, No Mercy”, aldus Liebherr

Bron: Horses.nl/FB Christina Liebherr