Noble Bestman overleden: ‘Hij had het hart van een leeuw’

Laura Collett heeft afscheid genomen van de Iers gefokte Noble Bestman (v. Ramiro B). De ruin is op 20-jarige leeftijd bij zijn eigenaar Philip Walker overleden waar hij van zijn pensioen genoot. De Britse amazone reed Noble Bestman op grote internationale eventingwedstrijden van juni 2010 tot en met oktober 2013.

De CCI3*-landenwedstrijd in Boekelo was de laatste wedstrijd van de combinatie. In de cross brak de ruin zijn kroongewricht en werd geopereerd. Na zijn herstel werd hij op een lager niveau uitgebracht door de dochter van Walker.

Foutloze crossen in Burghley en Badminton

Collett en Noble Bestman voltooiden in 2011 de zware cross van de Burghley Horse Trials. Twee jaar later legden ze ook een foutloze cross af in de CCI4*-wedstrijd in Badminton.

Hart van een leeuw

Collett: ”Het was een geweldig springpaard, met het hart van een leeuw. Daarmee haalde hij het hoogste niveau. Hij hield van zijn werk en had de wil om te presteren.”

Juiste instelling

”Hij was niet het meest atletische paard, maar hij had de instelling dat hij altijd zijn best deed”, aldus zijn eigenaar.

