NWPCS-fokker Henk Angenent overleden

Henk Angenent is overleden. Onder de stalnaam Valgberg's registreerde Henk Angenent ruim veertig pony's bij het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS). Daarna volgden nog twee pony's onder de stalnaam CS Horses. Henk Angenent werd 86 jaar oud.

Savannah Pieters Door

Henk Angenent staat te boek als fokker van onder meer NWR-kampioen Vlagberg’s Carway (v. Heitrak’s Marvin). Bij zijn aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek op de hengstenkeuring in 2012 werd Carway verkozen als hengst met de beste draf.

Henk Angenent fokte meerdere succesvolle pony’s, zoals de goedgekeurde hengst Vlagberg’s Bowden en Vlagberg’s Coaldale (v. Kooihuster Samme), de NRW-kampioen van de premiekeuring in De Meern 2014.

Bron: Horses.nl/NWPCS