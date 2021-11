Officieel: pony’s in Hünxe aangevallen door wolven

Toen afgelopen oktober meerdere pony’s om het leven kwamen in het Duitse Hünxe, vermoedde men al dat het om een wolvenaanval ging. Dat is nu bevestigd, meldt de Duitse website St.GEORG. De genetische monsters geven een duidelijk resultaat: ze werden allemaal gedood door wolfsscheuren.

In oktober waren er drie dodelijke aanvallen op pony’s in tien dagen en een vierde met verwondingen. Uit de genetische tests bleek niet alleen dat ze alle vier door wolven waren aangevallen, maar ook dat de dieren in de gevallen op 20 en 21 oktober genetisch werden toegewezen aan één wolf. Op 29 oktober is er nog een schaap met wolfsscheuren gevonden en op 2 november een pony. De genetische tests op deze monsters zijn nog aan de gang.

Het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de aanslagen aangegrepen om de situatie in de regio opnieuw te laten beoordelen. Voor nu lijkt het verwijderen van de wolven nog onmogelijk.

