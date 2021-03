Olaf Kahmann (58) overleden

Op vrijdag 26 januari is Olaf Kahmann onverwachts overleden. Olaf kreeg een hartstilstand en hulp mocht niet meer meer baten. De hoefsmid, die onder andere 38 jaar betrokken was bij Jumping Amsterdam, werd 58 jaar oud.

Naast zijn praktijk als hoefsmid runde Olaf Kahmann tientallen jaren pensionstal Kahmann in Amstelveen. Die stal verkocht hij een aantal jaar geleden. Olaf was een zeer geliefd persoon in de paardenwereld. Dat blijkt ook uit de vele condoleances die binnenstromen op condoleance.nl.

Uitvaart

De uitvaart vindt aanstaande zaterdag plaats. Deze wordt door de coronamaatregelen in besloten kring gehouden.

Er is gelegenheid tot online condoleren en het delen van herinneringen via deze link.

Bron: Horses.nl