Old Chap Tame (22) overleden

Na een zeer succesvolle springcarrière onder het zadel van verschillende ruiters mocht Old Chap Tame (Carthago x Quidam de Revel) in 2019 van zijn pensioen gaan genieten. De hengst is nog actief geweest in de fokkerij voordat hij afgelopen week overleed op de stoeterij van familie Coata in Italië, die samen met Haras de Circée eigenaar was.

Old Chap Tame werd gefokt door familie Brohier en nadat de voshengst in zijn jongere jaren door verscheidene ruiters werd opgeleid, werd hij in 2009 uiteindelijk toevertrouwd aan de handen van Eugénie Angot. Het duo kende vele sportieve successen en wonnen onder andere de Nations Cup op het CHIO Aken in 2012.

Eind 2013 werd de Carthago-zoon verkocht aan Jan Tops, waardoor Edwina Tops-Alexander de teugels overnam. Samen wonnen ze de Wereldbeker Grand Prix in Doha (2015), werden ze tweede in de Grote prijs van Shanghai en zesde in de Rolex Grand Prix in ‘s-Hertogenbosch (2014). Daarna verscheen hij nog met een aantal andere ruiters ten tonele, voordat hij in 2019 met pensioen ging en ingezet werd in de fokkerij. Zijn meest vooraanstaande nakomelingen zijn Calgary Tame en Biblou du Perron, die beide op 1.60m hebben gelopen.

