Rubel van Fanny Verliefden overleden

Gisteren plaatste Fanny Verliefden op haar Facebookpagina dat Rubel (v. Rubinstein I) op 25-jarige leeftijd is overleden. Verliefden bracht de Oldenburger ruin in juli 2006 voor het eerst uit bij de Young Riders. In mei 2009 maakte zij samen de overstap naar de Grand Prix. De combinatie was tot september 2009 actief op het hoogste niveau.