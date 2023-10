Olympiade-paard Glock’s Undercover (22) overleden

Glock's Undercover (v. Ferro) is eind september overleden, zo meldt het Glock Horse Performance Center vandaag. De ruin, die in 2016 met pensioen ging, was het eerste paard dat door Gaston Glock voor Edward Gal werd aangeschaft. Hij liep op drie grote kampioenschappen en droeg bij aan teambrons op de Olympische Spelen in Londen, teamgoud op het EK in Aken (2015) en teamzilver op het EK in Herning (2013).

De door Marianne Hendriksen gefokte en door Stefano van Zuijlen opgeleide Glock’s Undercover werd in 2012, toen de samenwerking tussen Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner en Gaston en Kathrin Glock nog maar net een feit was, als eerste paard aangeschaft voor Edward Gal.

En in de inmiddels verlengde samenwerking (in 2012 werd een tienjarig contract gesloten) tussen Glock en Gal, Minderhoud en Werner was hij ook de succesvolste aankoop.

Drie kampioenschappen

Undercover debuteerde in april 2012 in de internationale Grand Prix en werd direct dat jaar geselecteerd voor de Olympische Spelen in Londen. Daar won het Nederlandse team brons en Undercover werd individueel elfde (Grand Prix), tiende (Grand Prix Spécial) en negende (kür). In het daaropvolgende jaar was er teamzilver op het Europees Kampioenschap in Herning en een individuele vierde plaats in de kür.

In 2014 werd Undercover geselecteerd voor de Wereldruiterspelen in Caen, maar vanwege een blessure werd hij vervangen door Voice. In 2015 leidden Undercover en Gal Nederland naar Europees teamgoud in Aken met een fantastische Grand Prix (82,229%).

Treurig einde

Op datzelfde EK volgde ook het treurige einde van de sportcarrière van Undercover. In de Spécial klonk na de uitgestrekte stap de bel. Aan de mond van Glock’s Undercover was duidelijk bloed waarneembaar. De sensibele ruin was veel te heet in de proef.

Na dat EK kreeg Undercover een lange tijd rust en in 2016 liep hij nog één internationaal concours, maar ook daar was de Ferro-zoon nog zeer gespannen. Voor Team Glock reden om Undercover met pensioen te sturen op 15-jarige leeftijd: “Na Aken 2015 hebben we het rustig aan gedaan en pas in april 2016 reed Edward Fritsie weer internationaal. Maar daar voelde hij weer dat Fritsie gestrest was en wat zijn de mogelijke successen waard als het paard niet meer ontspannen en vrolijk op concours kan? Kort daarna, in mei 2016, besloten we om je met pensioen te sturen”, aldus Team Glock in een afscheidsbrief aan Undercover.

Een eerbetoon aan Undercover kwam al eerder van voormalig Horses-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie:

Bron: Horses.nl/GHPC