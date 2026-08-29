Olympiadepaard Lunatic (28) van Jens Fredricson overleden

vaste Zweedse binnen en Fredricson Lunatic de groeide waarde Cups tot het een Nations Met van uit en Sopot wonnen die Zweden 2011 in Zo met team. 2013 Falsterbo van in 2012. ze

Hoogtepunten

deel ze Zweedse in carrière datzelfde van Olympische van Een op de en de zonder jaar hun won de Lunatic vijfsterren de in hoogtepunten de in Spelen Fredricson uit kampioenschappen Ook Grote 2013. team twijfel dat start Prijs brons het 2012. Londen kwamen in overwinning In aan Europese de van Falsterbo tijdens uit was Herning. maakten van

prijswinnaars. tweede. ze Mechelen werden eindigden de In als ze combinatie eveneens jaar In Prijs, Grote derde 2012 later behoorde in de tot een de

met Na de van van een Daarna Lunatic mocht nog de genieten. op jeugdruiter. pensioen 2015 afscheid ruin in zijn definitief tijd enige bleef zijn wedstrijden topsport kleinere actief

Horses.nl/ WoSJ Bron: