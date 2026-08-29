Olympiadepaard Lunatic (28) van Jens Fredricson overleden

Op 28-jarige leeftijd is Lunatic, het voormalige toppaard van de Zweedse springruiter Jens Fredricson, overleden. De zoon van Landlord groeide uit tot een belangrijke troef voor het Zweedse team en kende met Fredricson een succesvolle internationale carrière. In 2015 werd de ruin op zeventienjarige leeftijd uit de topsport teruggetrokken, waarna hij van zijn pensioen genoot bij zijn vaste groom My Almqvist.
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Hoogtepunten
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Horses.nl/ WoSJ Bron:
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