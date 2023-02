Olympisch dressuuramazone Mikaela Fabricius-Bjerre overleden

De Finse Olympisch dressuuramazone Mikaela Fabricius-Bjerre is op 13 februari 2023 overleden na haar moedige strijd tegen kanker. Ze is 53 jaar geworden. De amazone woonde lange tijd in Denemarken en kende een succesvolle carrière. Zo vertegenwoordigde ze Finland ondermeer op de Olympische Spelen in Londen.

In 2002 verscheen Mikaela Fabricius-Bjerre voor het eerst op het internationale toneel. Met haar Hagels Malachit (v. Midt-West Ibi Light) reed ze in 2002 mee op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Een jaar later reed ze mee met Feramo K (v. Fidermark). Van 2005 tot 2008 bracht ze verschillende paarden aan start in de internationale Grand Prix.

In 2011 en 2012 nam ze deel aan de Wereldbekerfinale in Leipzig en in 2011 en 2013 reed de amazone mee op het Europees kampioenschap. In 2012 vertegenwoordigde Mikaela Finland op de Olympische Spelen in Londen. Haar laatste internationale wedstrijd was in 2019 op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Haar man en dochter maakten gisteravond bekend dat Mikaela Fabricius-Bjerre op 53-jarige leeftijd is overleden.

Bron: eurodressage