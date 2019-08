Olympisch eventingpaard Crocus Jacob overleden

Oud Olympiadepaard Crocus Jacob van Jean-Luc Force is op 29-jarige leeftijd overleden. De trouwe metgezel van de Franse ruiter stierf gisteren. De Anglo-Arabier heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de Franse paardensport en maakte deel uit van het Franse team op de Olympische Spelen van Sydney in 2000.

Zijn ruiter en eigenaar Jean-Luc Force maakte vanmorgen het overlijden van zijn paard Crocus Jacob (Emir de la For x Oxys Du Voulgis) via Facebook bekend. De Anglo-Arabier die vele malen de Franse vlag vertegenwoordigde op de allergrootste wedstrijden ter wereld stierf op de mooie leeftijd van negenentwintig jaar. Hij laat een legendarische sportgeschiedenis na met deelname aan vier internationale kampioenschappen en alle grote eventingwedstrijden. “Onze lieve Crocus stierf gisteren”, zei de voormalige ruiter. “Hij had niet langer de kracht om zijn reis voort te zetten. Het was al zo lang en zo mooi. Hij heeft ons zoveel gegeven… Hij blijft voor altijd in mijn hart.”

Successen

Crocus Jacob, geboren in Alix de Barolet in Calvados, is een Anglo Arabier van Emir de la Fot en Oxys de Voulgis. Onder het zadel van Jean-Luc Force begon zijn internationale carrière in 1998, waarna hij deel uitmaakte van het Franse team op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Daarna volgden de Europese kampioenschappen van Pau van 2001 waar het duo als vijftiende eindigde. Op de Wereldruiterspelen van Jerez de la Frontera in 2002 wonnen ze met het Franse team de zilveren medaille en werden ze individueel achtste. Ze waren er ook bij op de Europese kampioenschappen in Punchetown (2003) waar ze met het Franse team tweede werden. In 2005 werd Crocus Jacob teruggetrokken uit de sport en genoot hij sindsdien van zijn pensioen.

