Olympisch paard Galopin de la Font overleden

De Lusitano-hengst Galopin de la Font (Espanto x Zorro) is eerder vandaag op 28-jarige leeftijd overleden. Met Daniel Pinto in het zadel vertegenwoordigde de hengst Portugal op de Wereldruiterspelen in Aken en Lexington, de Olympische Spelen in Hong Kong, op de Europese kampioenschappen in Turijn en Windsor en in de FEI Wereldbekerfinale in Las Vegas. In 2010 ging Galopin de la Font met pensioen.