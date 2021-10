Olympisch ruiter Miguel Faria Leal (61) overleden

Afgelopen maandag 25 oktober is Miguel Faria Leal, die deelnam aan de Olympische Spelen van Atlanta in 1996, overleden. De Portugese springruiter werd 61 jaar oud.

Naast de Olympische Spelen met de SF-hengst Surcouf de Revel (v. Jalisco B) nam Miguel Faria Leal twee keer deel aan de Wereldruiterspelen: in 1994 (Den Haag) en in 1998 (Rome). Hij was er bij op de EK’s van Gijón in 1993, St. Gallen in 1995, Hickstead in 1999 en Arnhem in 2001. Verder maakte de ruiter twintig keer deel uit van het Nations Cup-team.

Bron: Equisport