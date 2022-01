Olympisch ruiter Wolfgang Müller (90) overleden

Voormalig dressuurruiter Wolfgang Müller is 30 december op 90-jarige leeftijd overleden. De Duitser vertegenwoordigde samen met Horst Köhler en Gerhard Brockmüller de voormalige DDR op de Olympische Spelen in Mexico-Stad in 1968 en München in 1972, waar het team op de vierde en vijfde plaats eindigde en Müller tweemaal de zestiende plaats behaalde.

Wolfgang Müller, team bronzen medaillewinnaar en achtste op de Wereldkampioenschappen Aken in 1970, werd ook geselecteerd voor de Europese kampioenschappen in Wolfsburg in 1969 en 1971, waar hij een zilveren teammedaille won. Daarnaast behaalde de Olympische ruiter de overwinning van het DDR-kampioenschap elf keer.

Bron: Horses.nl/Dresspod/Eurodressage