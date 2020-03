Olympisch springruiter Kevin Bacon (88) overleden

Op woensdag 11 maart 2020 is de Australische springruiter Kevin Bacon op 88-jarige leeftijd overleden. Bacon vertegenwoordigde Australië op drie Olympische Spelen, in 1964 in Tokyo, vier jaar later in New Mexico en in 1976 in Montreal. Bacon won gedurende zijn carrière meerdere Grote Prijzen en werd vier keer kampioen op Madison Square Gardens in New York.