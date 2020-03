Olympische Amerikaanse teamreserve Paragon overleden

De Amerikaanse amazone Heather Blitz heeft afscheid genomen van haar ruin Paragon (v. Blue Hors Don Schufro). Eurodressage maakte bekend dat de DWB'er op 1 maart op 17-jarige leeftijd is overleden. In november 2016 liet Blitz de ruin op 13-jarige leeftijd met wedstrijdpensioen gaan. Het paard werd eind 2016 ingezet als leermeester voor de leerlingen van Blitz.

De amazone maakte de 1,83m grote Paragon zadelmak in de Verenigde Staten. Blitz nam het paard mee naar Denemarken voor zijn verdere opleiding.

Lichte Tour

In 2010 keerde de amazone terug naar de Verenigde Staten en bracht ze de grote ruin uit in de Lichte Tour. In 2011 maakte de combinatie deel uit van het Amerikaanse team bij de Pan American Games in Mexico. Hier won het duo de individuele zilveren medaille en droeg het paar bij aan de gouden teammedaille.



Grand Prix

In 2012 maakte de combinatie de overstap naar de Grand Prix. Eind januari 2020 werd de combinatie tweede in de Grand Prix Spécial bij de CDI4* in West Palm Beach. De jury waardeerde de proef met 73.778%. In maart wonnen Blitz en Paragon de kür op muziek in Wellington met 75.350%. Door deze successen werd de amazone als reserve opgesteld voor het Amerikaanse team bij de Olympische Spelen in Londen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage