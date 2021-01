Olympische hengst Arko III overleden

Nick Skeltons voormalige toppaard Arko III (Argentinus x Beach Boy) is overleden. De Oldenburger hengst, die daarnaast was goedgekeurd bij het KWPN, Zangersheide, AES, Selle Français en Hannover, werd 27 jaar oud.

Arko III presteerde van 2002 tot en met 2008 op het allerhoogste niveau onder Nick Skelton. De combinatie nam deel aan de Europese kampioenschappen in San Patrignano en Donaueschingen, de Wereldbekerfinale in Las Vegas en de Olympische Spelen in Athene waar ze tiende werden. In 2008, Arko’s laatste jaar in de sport, won het duo de prestigieuze Grote Prijs van Spruce Meadows in Calgary. De hengst won in zijn carrière 1,2 miljoen pond prijzengeld.

Nakomelingen

Ook als dekhengst heeft Arko veel betekend. Hij heeft ruim 400 nakomelingen genoteerd op Horsetelex, waarvan 19 goedgekeurde hengsten en ruim 30 kinderen springen en sprongen internationaal op 1,40 m.-niveau en hoger. Zijn meest bekende nakomeling is Argento van John Whitaker. En verder paarden als SFS Aristio onder Anthony Condon en Arko Junior PMS onder Hansi Dreher.

Pensioen

In 2019 werd Arko teruggetrokken uit de dekdienst. Vanaf dat moment ging de hengst volledig met pensioen bij zijn eigenaar Lisa Hales van de Shaw Farm Stud in Engeland.

Bron: Horses.nl