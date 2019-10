Voormalig wereldkampioen en olympische KWPN’er Vedor (17) overleden

Het internationale GP-paard Vedor (Indoctro x Fedor) van Julia Lynch-Hargreaves is overleden. Dat heeft de amazone, die met de KWPN-ruin acteerde op Olympische Spelen van 2012 in Londen, vandaag bekend gemaakt. Het fokproduct van Johan Heins werd 17 jaar.

“Ik had niet verwacht dat deze dag zo snel zou komen. RIP Vedor, je was uniek”, aldus Julia Lynch-Hargreaves. “Bedankt voor alles wat je mij en vele anderen hebt gegeven. Ik had nooit gedacht dat een paard mijn leven kon veranderen, maar je hebt bewezen dat ik het mis heb. Ik hou van je en kijk er naar uit om je aan de andere kant te zien.”

Wereldkampioen

De als jong paard door Michael Greeve gereden Fedor werd als zesjarige onder Maaike ten Berg-Bijlsma in Lanaken gekroond tot wereldkampioen. Vanaf 2007 liep Vedor in de internationale sport onder de Australische Julia Lynch-Hargreaves, de echtgenote van Denis Lynch. Hij bracht Vedor ook een korte periode uit en daarna nam Julia Lynch-Hargreaves de teugels weer over.

Spelen en Nations Cup

Naast de Olympische Spelen in Londen reed de amazone Vedor in 2013, 2014 en 2016 in de finale van de Nations Cup in Barelona. De editie van 2016 was tevens hun laatste wedstrijd. Daarna sprong Vedor nog een klein jaar op lager niveau onder de Australische amazone Georgina Harvey.

Bron: Horses.nl