Olympische Lusitano-hengst Equador overleden

Een groot verlies voor João Torrão en de Portugese dressuursport. Het Olympische paard Equador (Quo-Vadis x Hostil) is op slechts dertienjarige leeftijd overleden. De Lusitano-hengst onderging een operatie aan een halswervelblessure bij één van 's werelds meest toonaangevende chirurgen in Frankrijk, maar kwam na de operatie te overlijden.

Torrão en Equador maakten in maart 2019 hun internationale Grand Prix-debuut en sloten dat direct winnend af met scores net onder de 70%. Een paar maanden later hielpen ze het Portugese team aan de winst in de CDIO3* Nations Cup in Hickstead en wonnen individueel de kür met 75,787%. De twee jaar daarop bleef het duo zich doorontwikkelen en groeiden uit tot van Portugals best presterende combinatie. Ze gingen in de Grand Prix meerdere keren over de 77% en in de Spécial en kür zelfs richting de 80%.

Geschiedenis geschreven

In 2021 maakten Torrão en de bruine hengst deel uit van het Portugese team dat aan start kwam op de Olympische Spelen in Tokio. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Portugal zich met een team voor de Spelen kwalificeerde.

