Olympische Solos Carex overleden

De bij meerdere stamboeken goedgekeurde DWB-hengst Solos Carex (Castro x Laganois) is op 29-jarige leeftijd overleden. De Castro-zoon nam met Tinne Vilhelmson-Silfven deel aan meerdere internationale kampioenschappen waaronder de Olympische Spelen van 2008. Bekendste nakomeling van Solos Carex is de KWPN-hengst Scandic (mv. Amrial) die met Patrik Kittel uiterst succesvol was in de internationale Grand Prix.

De door Barbro en Lorenz Linnet gefokte Solos Carex kwam als zevenjarige in handen van de Zweedse stoeterij Lövsta. Op negenjarige leeftijd liep hij zijn eerste internationale kampioenschap op de WEG in Jerez. Daarna (2006) volgde de WEG in Aken en in 2007 maakte hij op het Europees kampioenschap van Turijn deel uit van het bronzen team. Een jaar later werd Solos Carex op de Olympische Spelen individueel twaalfde.

Afscheid

In 2010 nam Solos Carex op de Gothenburg Horse Show afscheid van de sport. Daarna genoot de (geruinde) Castro-zoon van zijn pensioen.

Bron: Horses.nl