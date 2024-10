Olympische springruiter Peter Luther (85) overleden

De Olympische springruiter Peter Luther is op 85-jarige leeftijd overleden. Met de Lord-zoon Livius (v. Lord) won hij in 1980 de Duitse Jumping Derby in Hamburg. Twee jaar later maakte hij deel uit van het Duitse team dat teamzilver won op de Wereldkampioenschappen in Dublin en op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles (VS) was er teambrons. Daarnaast won het duo op de Europese kampioenschappen teamgoud in 1981, teamzilver in 1997 en teambrons in 1985.

In Wittmoldt in het district Plön richtte Luther ooit met zijn onlangs overleden vrouw een trainings-,sport- en handelsstal op, die zijn familie vandaag de dag nog steeds runt. In de jaren 1980 was hij de meest succesvolle springruiter van het land. Nadat hij zijn actieve sportcarrière beëindigde, was hij een van de meest gevraagde instructeurs in binnen- en buitenland, onder meer bij het Holsteiner Verband. Hier was hij medeverantwoordelijk voor de opleiding van springpaarden.

‘Holsteiner veteraan’

Men noemde Luther ook wel een ‘Holsteiner veteraan’ want hij verloor nooit zijn roots, ondanks zijn opmerkelijke sportcarrière. Hij was van 1997 tot 2009 lid van de Holsteiner licentiecommissie. Als eerste atletenvertegenwoordiger binnen de commissie – nadat de licentie was gewijzigd van een staats- naar een verenigingslicentie – verrijkte hij deze met zijn bewezen expertise. Peter Luther ontving de Gouden speld van het Holsteiner Verband, de hoogste onderscheiding die de vereniging kan toekennen. Hij ontving de prijs onder meer voor zijn uitstekende prestaties als lid van de licentiecommissie. Luther ontving ook de Fritz Thiedemann-medaille, die werd toegekend vanwege zijn nuchterheid, bescheidenheid en eerlijkheid in de sport. Hij was ook de winnaar van de Meteor Prize, die door uitgeverij Rathmann werd uitgereikt aan uitmuntende persoonlijkheden in de fokkerij en sport.

Bron: Persbericht