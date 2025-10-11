Onderzoek naar rouwverwerking helpt eigenaren bij maken van keuzes

Een paard het lichaam van een metgezel laten zien na diens overlijden kan helpen bij het rouwproces, zo blijkt uit onderzoek naar rouw bij paarden. Als je ervoor zorgt dat een achtergebleven paard na het overlijden van een vriend een andere metgezel krijgt, kan dat het rouwproces aanzienlijk vergemakkelijken. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Lincoln en de San Marco-kliniek in Italië.

De onderzoekers wilden gedragsveranderingen vaststellen bij paarden die een metgezel hadden verloren. Een paard het lichaam van een metgezel laten zien na diens dood kan helpen bij het rouwproces, zo blijkt uit het onderzoek.

Meer opwinding

De onderzoekers ontdekten dat de meeste paarden na het overlijden van een metgezel een gedragsverandering vertoonden: 58,53% had een toename in opwinding, 68,63% een verandering in vocalisatie en 67,68% een toename in beweging. In de eerste 24 uur vertoonden paarden die getuige waren geweest van het overlijden over het algemeen meer waakzaam gedrag en besteedden ze minder tijd aan eten en slapen, wat “een eerste stressreactie kan weerspiegelen.”

Geen getuige

Paarden die de kans hadden om tijd met het lichaam door te brengen, maar die niet getuige waren geweest van het overlijden, vertoonden vaker geen gedragsverandering – een reactie die ook bij honden is waargenomen.

Hoofdonderzoeker Claire Ricci-Bonot vertelde dat “het misschien niet verrassend was, maar het lijkt erop dat het voor het overlevende paard belangrijk is om het lichaam te zien”.

Rouw en verlatingsangst

“Er is steeds meer belangstelling voor beslissingen over het levenseinde van paarden, maar er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de achtergebleven metgezel, dus we wilden dit beter begrijpen”, aldus dr. Ricci-Bonot, die eraan toevoegde dat er meer onderzoek nodig is naar het verband tussen rouw en verlatingsangst.

Leed vanwege scheiding

Uit het onderzoek bleek dat paarden die niet getuige waren geweest van de dood en/of geen tijd hadden doorgebracht met het lichaam, in de zes maanden daarna vaker gedragsveranderingen vertoonden, zoals verhoogde opwinding en vocalisatie – vergelijkbaar met de reacties die werden gemeld toen dezelfde paarden waren gescheiden, wat “zou kunnen duiden op een vorm van leed in verband met scheiding.”

Wezens met gevoel

Directeur Malcolm Morley van de Britse dierenwelzijnsorganisatie World Horse Welfare: “We weten dat paarden, als wezens met gevoel, positieve en negatieve emoties kunnen ervaren, dus dit onderzoek naar rouw is van onschatbare waarde voor eigenaren.”

“Als je weet dat het een paard helpt om het lichaam van zijn verloren metgezel te zien, dan kan je als eigenaar een weloverwogen beslissing nemen over hoe je overlevende paarden door een mogelijk zeer moeilijke periode heen kunt helpen.”

Ander metgezel

Morley voegde eraan toe dat het zorgen voor een andere metgezel voor paarden, zodat ze niet alleen achterblijven na het overlijden van een vriend, “het rouwproces aanzienlijk kan vergemakkelijken”.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl