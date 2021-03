Ongeluk aan de longe kost Enno Klaphakes Urus het leven

Een ongeluk tijdens het longeren is het internationale GP-springpaard Urus (Canturo x Cento) van Enno Klaphake fataal geworden. De ruin werd na het ongeluk door een dierenarts onderzocht. Al snel werd duidelijk dat er geen sportieve carrière meer in zat, maar Urus onderging wel een operatie in de hoop dat hij nog pijnvrij van een pensioen kon genieten. Daags daarna ging het bergafwaarts en moest hij alsnog worden ingeslapen.