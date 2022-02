Ongeluk door hevige rukwind kost jong paard het leven

Bij een ongeluk in het Belgische Oudenburg is afgelopen weekend een paard om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat een 50-jarige man met zijn paardenvrachtwagen in een bocht werd verrast door een hevige windstoot. Een dierenarts moest de jonge ruin laten inslapen.

De man verloor de controle over zijn stuur en kwam in een gracht terecht. Het paard dat aanwezig was in het voertuig raakte volledig in paniek. Een dierenarts kwam ter plaatse en kon niet anders dan het dier laten inslapen. De paardenvrachtwagen werd uit de gracht getakeld. De bestuurder raakte niet gewond.

Bron: Nieuwsblad / HLN