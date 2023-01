Op-en-top paardenman Toon Jespers overleden

Afgelopen vrijdag, 13 januari, is Toon Jespers overleden. De op-en-top paardenman werd 95 jaar en woonde tot het laatst in zijn woning bij de manege in Oosteind.

Toon Jespers was de grondlegger van manege Buitenhorst. Het bedrijf werd door hem vanaf 1975 opgebouwd en maakte de afgelopen decennia een grote ontwikkeling door. Vele paardensportliefhebbers weten de weg naar het familiebedrijf goed te vinden, onder meer door het jaarlijkse concours Indoor Oosteind.

In het Brabantse Oosteind legde Jespers de basis onder de hippische bedrijven van zijn drie zonen. Frenk runt in Teteringen een dressuur- en africhtingsstal en maakte deel uit van de KWPN-hengstenkeuringscommissie. De in 2019 overleden Adrie had een hengstenhouderij in Prinsenbeek en Johan nam het manegebedrijf over.

“Met groot verdriet willen we laten weten dat onze geliefde vader en grootvader is overleden. We zijn dankbaar voor alles wat hij gegeven heeft. Hij was een echte paardenman en bovenal ook een echte familieman. Hij werd op een fantastische manier 95 en hij is vredig heengegaan. We zullen hem missen”, meldt de familie Jespers.

De begrafenis is op vrijdag 20 januari in Oosterhout.

Bron: KWPN