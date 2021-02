Opnieuw paard overleden in Valencia

Er is opnieuw een paard overleden aan de gevolgen van het EHV1-virus (de neurologische vorm van rhinopneumonie) in Valencia. De Duitse jeugdamazone Tessa Leni Thillmann maakte vandaag bekend dat haar 12-jarige Westfaalse merrie 3Q Qadira (v. Arpeggio) is overleden.

“Run free my little best Quaddi” schrijft Thillman op sociale media. De amazone en haar paard deden in 2019 mee aan EK Springen in de rubriek Children. Ze waren met Hilmar Mayer in Valencia. Die heeft ook Tim-Uwe Hoffman onder zijn hoede, wiens paard Casta Lee eerder deze week overleed.

Medische tekorten

Eerder werd al duidelijk dat er een groot tekort aan medische benodigdheden en medicatie is in Valencia. Ook op de concoursen in Vejer de la Frontera en Oliva stijgt de spanning. Het kan zijn dat ook daar nog veel paarden in quarantaine moeten, zo liet Henk Nooren weten.

Bron: Spring-Reiter / Horses.nl