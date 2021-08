Oud-bestuurslid NRPS Gerrie Hogenbirk overleden

Afgelopen woensdag is oud-bestuurslid Gerrie Hogenbirk onverwacht overleden. Het NRPS bracht dit nieuws vandaag naar abuiten. Hogenbirk was 66 jaar.

“De mensen van het NRPS hebben Gerrie gekend als een sociale en enorm betrokken vrouw, die stond voor haar mening en vaak voor anderen op de bres sprong wanneer ze onrecht signaleerde”, zo liet het NRPS weten.

“Gerrie was lid van het Algemeen bestuur van 2014 tot 2019 en was als gastvrouw actief op verschillende evenementen. In haar werkzame leven had ze een functie bij ABN-AMRO, maar in haar eigen tijd was ze het liefst bezig met de paarden en andere dieren.”

Bron: FB