Oud-hengstenhouder en fokker Wybren Jorritsma overleden

Wybren Jorritsma is op vrijdag 4 maart op 89-jarige leeftijd overleden. Jorritsma had vroeger in Heeg een Friese hengstenhouderij. De aankoop van de hengst Jochem 259 heeft Jorritsma veel gebracht. De invloed van deze hengst is inmiddels dusdanig groot dat momenteel alleen de huidige dekhengsten Wolter 513 en Omer 493 nog vrij zijn van Jochem-bloed.

Jorritsma was zelf ook een zeer succesvol fokker. Dit begon bij de merrie Nedia (Ewold 181 x Aise 170) en deze lijn zette zich sterk voort met meerdere preferent- en modelmerries. Uit de fokkerij van Jorritsma zijn vijftien preferente merries te tellen.

Vele titels

Menigmaal haalden zijn fokproducten een kampioens- of reservetitel. Geesje en Wealtsje haalden onder andere al eens titels voor oudere merries binnen op de Centrale Keuring. Maar ook bij fokvereniging It Fryske Hynder was Jorritsma een grote inbrenger van succesvolle fokproducten.

Bestuurslid

Jorritsma was daarnaast van 1973 tot en met 1983 bestuurslid van de eerder genoemde fokvereniging. Eerst als algemeen bestuurslid en later als penningmeester. Samen met zijn vrouw Blijke Jorritsma-Waterlander (overleden in 2014) en hun rechterhand Vronie van Asma-van de Tol, waren ze paraat op vele fronten rondom de fokvereniging.

Actieve rijder

Jorritsma was een actieve rijder en samen met Vronie van Asma heeft hij vele eerste prijzen mee naar huis mogen nemen. In 1964 en 1965 werden ze kampioen tweespannen met moeder en dochter Nedia en Carolina.

Bron: Phryso