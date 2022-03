Oud-hengstenhouder Johan Reilink overleden

Johan Reilink is afgelopen zaterdag bij de ochtendglorie op 89-jarige leeftijd overleden. Reilink runde lange tijd samen met zijn zoon Bert in Schalkhaar een hengstenhouderij, waarbij hij zowel ponyhengsten, tuigpaardhengsten als rijpaardhengsten exploiteerde.

Reilink begon de hengstenhouderij in de jaren ’70 van de vorige eeuw met de New Forest schimmelhengst Leisure Bantum. Ook tuigpaardhengsten met naam werden aangeboden als Hoogheid, Ureterp en Ganges. Veel bekendheid kreeg Reilink met de springhengst Schalkhaar, die hij als veulen kocht van Be van de Beeke.

Schalkhaar

In 1979 werd Schalkhaar goedgekeurd, waarna hij door zoon Bert met succes in de landelijke sport naar het Z-springen werd gereden. In die jaren dekte Schalkhaar jaarlijks tussen de 40 en 60 merries, veelal op natuurlijke wijze. Een van zijn bekendste nakomelingen is het internationale Grand Prix-paard Fan Schalkhaar (mv. Apple King xx) van Eddie Macken. Bert Reilink reed de Schalkhaar-zoon Winnetou (mv. Royal Dublin xx) met veel succes naar het 1.35m en won met hem de Levade-titel. Hij noemde zijn manege naar dit sportpaard.

Markante persoonlijkheid

Johan Reilink was een markante persoonlijkheid in de paardenwereld. Naast de hengstenhouderij was hij veel nadrukkelijk aanwezig op keuringen en de paardenmarkten. Hij had altijd tijd voor een praatje en wist met zijn humoristische verhalen en pretogen de aandacht van velen te trekken. Op de voet volgde hij de prestaties van zijn zoon en vooral later van zijn kleinkinderen Stephanie, Sebastiaan en Jasper op de concoursvelden. Ook daar wist hij altijd de aandacht te trekken.

De laatste jaren

De laatste jaren woonde Johan Reilink bij Bert en Willy in een matelzorgwoning op hun paardenbedrijf. Daar bleef hij in zijn scootmobiel het reilen en zeilen volgen tot het einde van een koopman onvermijdelijk was. Johan Reilink wordt vrijdag met een originele lijkkoets naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Bron: Horses.nl