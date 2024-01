Oud KNHS-en FEI-official Gé König overleden

Op Nieuwjaarsdag 2024 is voormalig KNHS-en FEI official Gé König op 84-jarige leeftijd overleden. De gezondheid van Gé ging al enige tijd achteruit en hij is in zijn woning in Velp rustig ingeslapen.

Gé König was tijdens de oprichtingsvergadering van de Vereniging Samengestelde Wedstrijd Mensport Nederland aanwezig als toehoorder, maar vertrok als vice-voorzitter. Dit vormde de start van de bestuurlijke carrière van Gé, die vervolgens terecht kwam in het bestuur van de (toen nog) NHS.

Jurylid en technisch afgevaardigde

Gé groeide uit tot een gerespecteerd nationaal jurylid en later FEI jurylid tot het hoogste niveau. Ook de functie van technisch afgevaardigde paste hem als als geen ander, aangezien alles tot in de puntjes regelen hem in het bloed zit. Gé was jurylid en technisch afgevaardigde op talloze nationale en internationale menwedstrijden en Europese-en Wereldkampioenschappen. Ook was hij lid van het FEI Driving Committee en binnen de KNHS verantwoordelijk voor onder andere de vertaling van het FEI reglement en de FEI dressuurproeven. Gé maakte zich in de jaren negentig hard voor de internationale ponysport en leverde een fikse bijdrage aan de para mensport.

Wereldkampioenschappen

Zijn kwaliteiten als paardengek, architect, reglementenexpert en organisator kwamen uitstekend van pas in zijn functie als lid van het organisatiecomité en wedstrijdleider van de Wereldkampioenschappen vierspannen in Apeldoorn 1982 en 1988. Op het WK 1976 in Apeldoorn was hij bokrechter en dit WK werd gebruikt als ‘opwarmer’ voor het WK Apeldoorn 1982. Gé nam het op zich om van alles te ontwerpen hiervoor; van de juryhokjes tot en met het scorebord. Tijdens de Wereldruiterspelen in Den Haag 1994 was hij disciplinemanager voor de vierspannen.

40-jarige carrière

Eind 2013 kwam er wegens het bereiken van de door de FEI gestelde maximale leeftijdsgrens een einde aan Gé’s zeer actieve 40-jarige carrière in de mensport. Gé was een bijzonder kundig man met een groot hart voor de mensport.

