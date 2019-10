Oud-KWPN-directeur Ko Goedegebure overleden

Ko Goedegebure is op 78-jarige leeftijd overleden. Goedegebure zette zich jarenlang in voor het KWPN en stelde zich in die periode volledig ten dienste van de leden. Daarnaast beleefde hij als fokker meerdere successen. Samen met Louis Reijnierse fokte hij Taikoen (Negro x Rothschild), die onder Anne van Olst acteerde in de Grand Prix.

Goedegebure had van 1978 tot en met 1989 zitting in het Hoofdbestuur van het KWPN en was vanaf 1987 tot en met 1989 dagelijks bestuurslid en penningmeester. Daarnaast was hij bestuurslid van Indoor Zeeland en bestuurslid van de Stichting Proefbedrijf Paardenhouderij. Hij was één van de voorvechters van kunstmatige inseminatie als voortplantingstechniek en samen met Andrie de Buck initiatiefnemer voor het eerste KI-station.

Directeur

Na een periode actief te zijn geweest in het afdelingsbestuur van de regio Zeeland, trad Goedegebure in 1994 wederom toe tot het Algemeen Bestuur, waar hij zijn oude functie als secretaris en penningmeester bekleedde. Twee jaar daarna ging hij de vereniging leiden als directeur, dat was in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 augustus 2003.

Bron: KWPN