Oud-secretaris KWPN-Overijssel Jan van Ittersum (83) overleden

Onlangs overleed vrij onverwacht Jan van Ittersum. Van 1972 tot 1993 was hij secretaris van de KWPN-afdeling Overijssel. Zijn leven was verweven met paarden. Hij werd geboren in ’s Heerenbroek als oudste van vijf broers en één zus. Zijn grootvader en naamgenoot werd al vernoemd bij de oprichting van de afdeling Overijssel in 1890. Generaties lang werden bij de familie Van Ittersum kwaliteitsvolle paarden gefokt.

De laatst ingeschreven hengst van het Groninger type, Darwin kwam bij deze familie vandaan. De moeder van deze hengst, Sieghilde had destijds al de predicaten preferent, kroon en kern. De vader van deze Darwin was Odin van Wittenstein, een van de weinige Gelderse hengst die mocht worden ingezet voor de fokkerij van het Groningse type. De familie Van Ittersum was vooruitstrevend en met het oog op een ander doel voor het paard werden de bakens bij de hoeve aan de IJssel op tijd verzet.

Secretaris van Overijssel

In 1972 nam Dr. Nieuhoff afscheid als secretaris en inspecteur van Overijssel. Deze functies werden gesplitst en Jan werd secretaris. Jan Zandman werd de nieuwe inspecteur en bewaart goede herinneringen aan Jan van Ittersum: ”Een aimabele man en een hele correcte secretaris, die voor een nauwkeurige verslaglegging van de bestuursvergaderingen zorgde. Daarnaast beschikte hij over veel humor. De jaarverslagen die hij maakte voor de afdeling Overijssel waren een lust om te lezen. Iedereen die niet helemaal het rechte stamboekpadje bewandelde, werd door hem op de hak genomen en dat kon hij op een geweldige manier. Hij kon rekenen op veel krediet in Overijssel. Ook nadat hij zijn secretariaatstaken had overgedragen, bezocht hij nog veel evenementen en was een graag geziene gast vanwege zijn natuurlijke charisma.”

Gouden speld

‘Vario Labori Natus’ ofwel tot veelzijdige arbeid geboren, werd als leus geïntroduceerd door Dr. Nieuhoff. Deze leus was zeer van toepassing op Jan. Hij was overal inzetbaar, onder meer als ringmeester op de Hengstenkeuring in Zuid-Laren en Utrecht en de grote animator achter de feestelijke viering van het 100-jarig bestaan van de afdeling Overijssel. Zijn eerst vrouw overleed op jonge leeftijd. Daarna kreeg hij een relatie met Gerti Nieuhoff. Met hem als aangever en zij als auteur maakten ze samen het boek Van NPS tot KWPN: afdeling Overijssel, 1890-1990. Daarmee was de cirkel rond. Jan ontving voor zijn verdiensten een Gouden Speld.

