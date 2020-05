Oud-veulencontroleur Jan Roelof Peters overleden

Jan Roelof Peters is op 85-jarige leeftijd overleden. Peters is lange tijd voor het KWPN actief geweest als veulencontroleur. Van 1991 tot en met 2005 ging hij op pad om bij de fokkers thuis de veulens te schetsen. Ook heeft hij jaren de stokmaat van de jonge hengsten gemeten in 's-Hertogenbosch.