Paard (5) ingeslapen na val op Waregem Koerse

Op Waregem Koerse is dinsdag een paard om het leven gekomen. Het paard kwam in de tweede hindernisren ten val en brak daarbij zijn rechterbovenbeen. De blessure was dermate ernstig, dat de veearts de beslissing nam om het paard te euthanaseren. "Brute pech, het was de enige juiste beslissing om het dier te laten inslapen", reageert Waregem Koerse.

Het was GAIA (Global Action in the Interest of Animals) die dinsdagavond meedeelde dat het Franse paard Hyperion de Kerser (5) de Prijs Baron Casier niet heeft overleefd. Waarnemers van de dierenrechtenorganisatie kijken al dertig jaar lang nauwlettend toe op het verloop van de hindernisrennen op Waregem Koerse.

Lang niet veilig genoeg

“Weer een dood paard, dat Waregem Koerse dus niet overleefde. Ik ben er ziek van”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Helaas moet ik vaststellen dat Waregem Koerse lang niet veilig genoeg is voor de renpaarden. Dit kan zo niet verder. Na al onze inspanningen is het duidelijk nog niet voldoende.”

Uitermate jammer

Volgens Waregem Koerse was het de enige juiste beslissing om het paard te laten inslapen. “Dit blijft uitermate jammer, maar we wilden Hyperion niet langer laten afzien en hebben besloten om hem te laten inslapen”, zegt veearts Frank Gasthuys. “Er stond een honderdtal paarden aan de start. Die zijn – met uitzondering van Hyperion – allemaal veilig aan de finish gekomen. Dit spijtig incident was echt brute pech.”

Waregem Koerse betuigt zijn medeleven aan jockey, trainer en eigenaar van Hyperion de Kerser.

Bron: VRT