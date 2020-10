Paard dat 100 kilometer naar kliniek liep alsnog overleden

Onlangs legde de Belgische Marianne Stas met haar paard Ease de reis van 100 kilometer naar de kliniek Equitom van Tom Mariën te voet af nadat het paard in paniek was geraakt in de trailer. Na een wandeltocht van vijf dagen kwam het aan Wobbler-syndroom lijdende paard daar aan met als doel geopereerd te worden. Ondanks alle inspanningen is het paard alsnog overleden.

“Toen Ease aankwam, was hij erg moe en had rust nodig. Een afstand van 100 kilometer wandelend afleggen met het Wobbler-syndroom was de uitdaging van zijn leven en zijn enige hoop”, meldde Tom Mariën eerder. “Tijdens het weekend kon hij goed uitrusten en maandag hadden we een programma met verschillende onderzoeken gepland om zeker te zijn dat we hem zouden kunnen helpen.”

Chirurgisch ingrijpen

“Na een neurologisch onderzoek en een CT scan, hebben we de zekerheid gekregen dat we chirurgisch moeten ingrijpen. Ease is niet in de allerbeste toestand en de CT scan heeft hem enorm uitgeput. We hebben daarom besloten om hem een week later te opereren, dus deze maandag 19 oktober. Deze ingreep is onze enige hoop”, aldus Mariën. “We gaan ons uiterste best doen om een efficiënte en snelle chirurgie uit te voeren.”

Droom

Dinsdag bracht Mariën het nieuws dat het paard is overleden. “We droomden ervan je leven te redden, je leed te verzachten, een kinderdroom waar alles mogelijk is. Dezelfde droom waaruit onze roeping om dierenarts te worden ontstaan is. We zijn nooit echt voorbereid op een afscheid, zelfs al is er geen hoop meer en weet ons verstand dat het niet anders kan. De 100 kilometer die je te voet aflegde naar Equitom zijn niet voor niets geweest. Je hebt een boodschap gegeven van moed en hoop en je hebt het Wobbler-syndroom herkenbaar gemaakt waardoor vele levens gered gaan worden.”

Bron: Horses.nl