Paard in België breekt been vanwege vuurwerk

Een 22-jarige ruin is oudejaarsnacht in het Belgische Tongeren overleden nadat hij was uitgebroken door luide knallen van vuurwerk. ''Ik ben mijn grootste plezier voorgoed kwijt. Bedankt om vuurwerk af te steken ondanks het verbod", aldus eigenaresse Rebecca Moeskops. Haar paard Woodland sprong in de loop van de nacht van schrik over de omheining en brak daarbij zijn been, waardoor ze hem in moest laten slapen.

”Iemand belde me die zag dat er bij enkele huizen in de buurt van waar mijn paard staat, vuurwerk werd afgeschoten”, vertelde Moeskops aan De Stentor over vrijdagavond. ”In Tongeren was er een verbod op. Om 20.30 uur ging de politie blijkbaar bij die mensen langs.”

Mogelijk kregen die mensen een waarschuwing, maar dat weet Moeskops niet zeker. Rond één uur ‘s nachts reed diezelfde kennis voorbij haar paarden en zag dat toen alles in orde was. ”Ze stonden er gelukkig rustig dus ik ging met een gerust hart slapen.”

Toch mis

Later die nacht ging het toch mis en om 3.50 uur stond de buurman van naast de paardenweide op de deur van Moeskops te bonken. ”Hij vertelde dat mijn paard was uitgebroken en op straat lag met een gebroken been. Uitgebroken door de luide knallen vuurwerk. Ik ben er meteen naartoe gegaan en zag al heel wat mensen ter plaatse om mijn paard gerust te stellen. Ook de politie was toen al daar en sloot de straat af zodat er niemand langs kon komen”, vervolgt de eigenaresse. ”Worldland sprong blijkbaar in paniek over de omheining, puur uit angst. Maar hij kwam daarbij verkeerd neer en brak zijn been. Hij beet ook zijn tong in twee door de klap. Ondertussen was ook de veearts gebeld en heeft hij hem moeten laten inslapen.”

Bron: DeStentor