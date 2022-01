Paard krijgt hartstilstand door vuurwerk

Tijdens de nieuwjaarsnacht kreeg de merrie Didee in het Belgische Kampenhout een hartstilstand als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Eigenaar Victor Peeters zag het gebeuren.

“Het dier was enorm geschrokken door het vuurwerk”, vertelt Niki Peeters, de kleindochter van de eigenaar, aan de VRT. “Op het ogenblik dat de knallen begonnen, sloegen de paarden op hol. Toen één van de paarden terugkwam, kreeg ze iets aan haar hart van de schrik en is zakte ze door haar benen. Het paard is hier geboren, samen met haar zusje en de zus blijft nu alleen achter. Het is moeilijk.”

Bron: Horses.nl/VRT/HLN