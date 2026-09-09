Paard overleden bij EEF finale in Avenches

Op het concoursterrein van de EEF finale in Avenches is een paard overleden. Het gaat om de hengst Contento (Contendros x Cento) die met de Italiaanse Aurora Guaragno op individuele basis deel zou nemen. De vijftienjarige Contento overleed op 3 september.
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Emmanuele Gaudiano
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