Paard overleden bij EEF finale in Avenches

Ellen Liem
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EEF finale, Jumping Avenches. Foto: Jumping Avenches
Door Ellen Liem

Op het concoursterrein van de EEF finale in Avenches is een paard overleden. Het gaat om de hengst Contento (Contendros x Cento) die met de Italiaanse Aurora Guaragno op individuele basis deel zou nemen. De vijftienjarige Contento overleed op 3 september.


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