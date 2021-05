Paard overleden in Emmen: Hippisch Centrum volledig op slot

Hippisch Centrum Emmen heeft besloten om voorlopig de deuren te sluiten. Aanleiding is de dood van een paard. Het paard stierf maandagmiddag met verdachte ziekteverschijnselen.

“Wij hebben besloten om uit voorzorg de manege helemaal op slot te doen totdat we donderdag de uitslag van het onderzoek ontvangen”, aldus Hippisch Centrum Emmen. Tegen die tijd verwacht het hippisch centrum te weten of er sprake is van een virus.

Ook gesloten voor pensionklanten

Als gevolg van het onderzoek gaan alle lessen tot en met donderdag niet door. Ook voor pension- en leaseklanten is het bedrijf tot nader bericht gesloten.

